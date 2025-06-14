14.06.2025
Смотреть онлайн Вишая Тронгчароенчаикул - Мукунд Сасикумар 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Вишая Тронгчароенчаикул — Мукунд Сасикумар . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
90%
68%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу