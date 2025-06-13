13.06.2025
Смотреть онлайн Devon Moskowitz - James Weber 13.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Atlanta: Devon Moskowitz — James Weber . Начало встречи 13 июня 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на корте Joseph D. McGhee Tennis Center (Agape) - Court 04.
МСК, Корт: Joseph D. McGhee Tennis Center (Agape) - Court 04
UTR Pro Atlanta
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Devon Moskowitz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - James Weber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - James Weber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - James Weber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Devon Moskowitz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - James Weber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Devon Moskowitz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Devon Moskowitz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Devon Moskowitz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - James Weber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Devon Moskowitz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - James Weber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Devon Moskowitz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - James Weber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Devon Moskowitz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - James Weber - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
61%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
44%
