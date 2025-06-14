Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Дзюнри Намигата - Белл Томпсон 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Дзюнри НамигатаБелл Томпсон, --- . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.

МСК, ---, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan Women
Дзюнри Намигата
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
14 июня 2025
Белл Томпсон
Игры ---
15.06
Австралия Whitney Moon Гонконг Erica Kanna Hagi
-
-
Неявка команды
15.06
Австралия Chelsea Stergiopoulos Гонконг Джейн Лин Чун Вонг
-
-
Неявка команды
14.06
Австралия Шиори Такеда Гонконг Naomi Hagi
-
-
Неявка команды
14.06
Япония Дзюнри Намигата Австралия Белл Томпсон
2
0
7
5
6
3
Завершен
