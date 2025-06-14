14.06.2025
Смотреть онлайн Дзюнри Намигата - Белл Томпсон 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Дзюнри Намигата — Белл Томпсон, --- . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, ---, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
14 июня 2025
Комментарии к матчу