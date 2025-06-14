Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Вивия - Кайла МакФи 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: ВивияКайла МакФи, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.

МСК, Финал, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Вивия
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июня 2025
Кайла МакФи
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Игры Финал
06.07
Малайзия Нао Пханг Цзыи Япония Чисато Канемаки
-
-
Отменен
06.07
Тайвань (Китай) Tzeng Mu-Jie Япония Нагоми Хигашитани
0
0
0
0
Отменен
06.07
Япония Анге Оби Каджуру Япония Киока Кубо
0
0
0
0
Отменен
05.07
Япония Maiko Uchijima Словакия Сара Сучанкова
1
1
3
6
5
3
Прерванный
05.07
Япония Нана Кавагиши Лаос Malaylack D Pathummakuronen
2
0
6
3
6
3
Завершен
14.06
Тайвань (Китай) Yu-Ching Wang Малайзия Нао Пханг Цзыи
0
2
4
4
4
4
Завершен
14.06
Новая Зеландия Вивия Австралия Кайла МакФи
0
2
3
6
2
6
Завершен
Комментарии к матчу
