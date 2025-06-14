14.06.2025
Смотреть онлайн Вивия - Кайла МакФи 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Вивия — Кайла МакФи, Финал . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Финал, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
