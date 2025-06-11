11.06.2025
Смотреть онлайн Tom Zeuch - Миллен Харрион 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Vaasa: Tom Zeuch — Миллен Харрион . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Vaasa
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tom Zeuch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tom Zeuch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tom Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Tom Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tom Zeuch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tom Zeuch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Миллен Харрион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tom Zeuch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Миллен Харрион - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
69%
58%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
