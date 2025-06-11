11.06.2025
Смотреть онлайн Ливи Саатела - Артур Гиро 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Vaasa: Ливи Саатела — Артур Гиро . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Vaasa
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Гиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Артур Гиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ливи Саатела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ливи Саатела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ливи Саатела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Артур Гиро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Артур Гиро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ливи Саатела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Артур Гиро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Артур Гиро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ливи Саатела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ливи Саатела - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
59%
59%
Реализация брейк - пойнтов
25%
17%
Комментарии к матчу