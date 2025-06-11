11.06.2025
Смотреть онлайн Mihnea Maftei - Dante Teramo 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Bucharest: Mihnea Maftei — Dante Teramo . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 06.
МСК, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 06
UTR Pro Bucharest
Завершен
(2:6, 6:2, 7:6)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Dante Teramo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Mihnea Maftei - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Dante Teramo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Mihnea Maftei - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Dante Teramo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Dante Teramo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Mihnea Maftei - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
58%
53%
Реализация брейк - пойнтов
55%
75%
Комментарии к матчу