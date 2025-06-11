11.06.2025
Смотреть онлайн Juliana Giaccio - Катерина Цыгурова 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Мадрид: Juliana Giaccio — Катерина Цыгурова . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Мадрид
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Juliana Giaccio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Juliana Giaccio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Катерина Цыгурова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Катерина Цыгурова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
45%
68%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
Комментарии к матчу