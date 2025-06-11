11.06.2025
Смотреть онлайн Мика Бучник - Greta Fenyves 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Мадрид: Мика Бучник — Greta Fenyves . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Мадрид
Завершен
(6:1, 3:6, 6:6)
1 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мика Бучник - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Greta Fenyves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Greta Fenyves - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Greta Fenyves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Greta Fenyves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Мика Бучник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Greta Fenyves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Greta Fenyves - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Greta Fenyves - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мика Бучник - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
12
14
Выигрыш первой подачи
69%
67%
Реализация брейк - пойнтов
55%
38%
