11.06.2025
Матч турнира ITF M15 Oradea: Эдуард Виллослада — Rares Teodor Pieleanu . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Oradea
Завершен
(6:7, 7:6, 6:2)
(6:7, 7:6, 6:2)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Rares Teodor Pieleanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Rares Teodor Pieleanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Эдуард Виллослада - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Эдуард Виллослада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
8
14
Выигрыш первой подачи
61%
62%
Реализация брейк - пойнтов
38%
43%
