11.06.2025
Смотреть онлайн Миа Хорвит - Еркежан Арыстанбекова 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Миа Хорвит — Еркежан Арыстанбекова . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(1:6, 7:6, 7:5)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Миа Хорвит - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Миа Хорвит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Миа Хорвит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Миа Хорвит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Еркежан Арыстанбекова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Миа Хорвит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Еркежан Арыстанбекова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Миа Хорвит - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 32 - Миа Хорвит - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
0
Двойные ошибки
14
5
Выигрыш первой подачи
65%
67%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу