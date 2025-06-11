11.06.2025
Смотреть онлайн Nigina Alimova - Аканксша Дилип Ниттуре 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Nigina Alimova — Аканксша Дилип Ниттуре . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(5:7, 6:1, 3:6)
(5:7, 6:1, 3:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Nigina Alimova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Nigina Alimova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Nigina Alimova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Nigina Alimova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
7
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
57%
65%
Реализация брейк - пойнтов
46%
43%
Комментарии к матчу