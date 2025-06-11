Смотреть онлайн Сяо-Ди Ю - Анастасия Гречкина 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Сяо-Ди Ю — Анастасия Гречкина . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .