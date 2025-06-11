11.06.2025
Смотреть онлайн Сяо-Ди Ю - Анастасия Гречкина 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Сяо-Ди Ю — Анастасия Гречкина . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(4:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Anastasiia Grechkina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Сяо-Ди Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Anastasiia Grechkina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Сяо-Ди Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
80%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
