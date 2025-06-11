11.06.2025
Смотреть онлайн Новак Новакович - Неманья Малесевич 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Новак Новакович — Неманья Малесевич . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Неманья Малесевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Неманья Малесевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Неманья Малесевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
66%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
