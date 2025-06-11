Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Новак Новакович - Неманья Малесевич 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Новак НоваковичНеманья Малесевич . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Новак Новакович
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
11 июня 2025
Неманья Малесевич
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Неманья Малесевич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Неманья Малесевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Неманья Малесевич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Новак Новакович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Новак Новакович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Неманья Малесевич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Новак Новакович - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
8
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
66%
66%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
Селтик Селтик
Рома Рома
11 Декабря
23:00
Ницца Ницца
Брага Брага
11 Декабря
20:45
Лион Лион
Иглз Иглз
11 Декабря
23:00
ТПС ТПС
Юкурит Юкурит
11 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA