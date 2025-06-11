11.06.2025
Смотреть онлайн Мун Чон - Sabrina Olimjanova 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Мун Чон — Sabrina Olimjanova . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:36 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(2:6, 6:0, 2:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jeong Moon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Jeong Moon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
48%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
56%
