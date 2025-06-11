11.06.2025
Смотреть онлайн Екатерина Рейнголд - Кира Батайкина 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Екатерина Рейнголд — Кира Батайкина . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
78%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
