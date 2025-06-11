11.06.2025
Смотреть онлайн Виктория Морвайова - Аюми Кушиши 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Виктория Морвайова — Аюми Кушиши . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(6:4, 2:6, 2:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Аюми Кушиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аюми Кушиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Морвайова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Аюми Кушиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аюми Кушиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Аюми Кушиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Аюми Кушиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Аюми Кушиши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Аюми Кушиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
58%
68%
Реализация брейк - пойнтов
29%
42%
Комментарии к матчу