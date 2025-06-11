11.06.2025
Смотреть онлайн Вушуанг Чженг - Кристиана Сидорова 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Вушуанг Чженг — Кристиана Сидорова . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(1:6, 5:7)
(1:6, 5:7)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Вушуанг Чженг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Вушуанг Чженг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кристиана Сидорова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Кристиана Сидорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
52%
76%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Комментарии к матчу