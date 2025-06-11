11.06.2025
Смотреть онлайн Yanan Hou - Шилинь Сю 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Yanan Hou — Шилинь Сю . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шилинь Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yanan Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
71%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
Комментарии к матчу