11.06.2025
Смотреть онлайн Samuel Heredia - Лоренцо Роттоли 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Samuel Heredia — Лоренцо Роттоли . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Роттоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лоренцо Роттоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Samuel Heredia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Samuel Heredia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Лоренцо Роттоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лоренцо Роттоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лоренцо Роттоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Samuel Heredia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лоренцо Роттоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Лоренцо Роттоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Samuel Heredia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Лоренцо Роттоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
11
5
Выигрыш первой подачи
64%
52%
Реализация брейк - пойнтов
46%
50%
