11.06.2025
Смотреть онлайн Амир Милушев - Зура Ткемаладзе 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Амир Милушев — Зура Ткемаладзе . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(4:6, 6:4, 4:6)
(4:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Зура Ткемаладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Амир Милушев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Зура Ткемаладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Амир Милушев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Зура Ткемаладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Зура Ткемаладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Зура Ткемаладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
9
6
Выигрыш первой подачи
63%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу