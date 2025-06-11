11.06.2025
Смотреть онлайн Аксель Нефве - Melih Anavatan 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Аксель Нефве — Melih Anavatan . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:2, 4:6, 6:3)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Melih Anavatan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Melih Anavatan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Melih Anavatan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Melih Anavatan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Melih Anavatan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Аксель Нефве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
6
9
Выигрыш первой подачи
89%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
