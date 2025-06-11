11.06.2025
Смотреть онлайн Эми Чжу - На-Ри Ким 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Эми Чжу — На-Ри Ким . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эми Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эми Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - На-Ри Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эми Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
