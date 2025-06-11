11.06.2025
Смотреть онлайн Финн Мургетт - Тимофей Дерепаско 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Финн Мургетт — Тимофей Дерепаско . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Финн Мургетт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Финн Мургетт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Финн Мургетт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тимофей Дерепаско - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тимофей Дерепаско - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
47%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
