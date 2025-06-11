11.06.2025
Смотреть онлайн Madatali/Schaefbauer - Bennetto/Hitt 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Decatur WD: Madatali/Schaefbauer — Bennetto/Hitt . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Decatur WD
Завершен
(7:5, 6:0)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Bennetto/Hitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Bennetto/Hitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Bennetto/Hitt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Bennetto/Hitt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bennetto/Hitt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Madatali/Schaefbauer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Madatali/Schaefbauer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Madatali/Schaefbauer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Madatali/Schaefbauer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Madatali/Schaefbauer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
80%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу