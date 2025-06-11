11.06.2025
Смотреть онлайн Maltby/Zampardo - Imbo Nloga/Kaur 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Decatur WD: Maltby/Zampardo — Imbo Nloga/Kaur . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Decatur WD
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Maltby/Zampardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Maltby/Zampardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Maltby/Zampardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Imbo Nloga/Kaur - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Maltby/Zampardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Maltby/Zampardo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Maltby/Zampardo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
86%
21%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
