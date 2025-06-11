11.06.2025
Смотреть онлайн MooBeen Kim - Яойие Зенг 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: MooBeen Kim — Яойие Зенг . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(2:6, 5:7)
(2:6, 5:7)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - MooBeen Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - MooBeen Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - MooBeen Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
7
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
56%
71%
Реализация брейк - пойнтов
12%
67%
Комментарии к матчу