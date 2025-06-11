11.06.2025
Смотреть онлайн Xirui Han - Кокоро Изомура 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Xirui Han — Кокоро Изомура . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:11 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Xirui Han - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Xirui Han - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
71%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
