11.06.2025
Смотреть онлайн Вишая Тронгчароенчаикул - Вэйтао Сюй 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Вишая Тронгчароенчаикул — Вэйтао Сюй . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Вэйтао Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вэйтао Сюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вэйтао Сюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вэйтао Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вэйтао Сюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
57%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу