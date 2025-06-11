11.06.2025
Смотреть онлайн Шунсуке Митсу - Yeonsu Jeong 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Шунсуке Митсу — Yeonsu Jeong . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yeonsu Jeong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yeonsu Jeong - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
81%
44%
Реализация брейк - пойнтов
56%
25%
Комментарии к матчу