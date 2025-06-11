11.06.2025
Смотреть онлайн Ли Синь Лин - Шиори Такеда 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Ли Синь Лин — Шиори Такеда . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ли Синь Лин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Шиори Такеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Шиори Такеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Шиори Такеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Шиори Такеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ли Синь Лин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ли Синь Лин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
58%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу