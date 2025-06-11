Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Кара Корхонен - Дзюнри Намигата 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Кара КорхоненДзюнри Намигата . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Кара Корхонен
Завершен
(6:2, 3:6, 0:6)
1 : 2
11 июня 2025
Дзюнри Намигата
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
48%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
53%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 Декабря
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
ПСЖ ПСЖ
10 Декабря
23:00
Ювентус Ювентус
Пафос ФК Пафос ФК
10 Декабря
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Будё-Глимт Будё-Глимт
10 Декабря
23:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Ньюкасл Ньюкасл
10 Декабря
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Челны Челны
10 Декабря
18:30
Бенфика Бенфика
Наполи Наполи
10 Декабря
23:00
Чайка U20 Чайка U20
МХК Спартак МХК Спартак
10 Декабря
18:30
ХК Ростов ХК Ростов
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
10 Декабря
19:00
КооКоо КооКоо
КалПа КалПа
10 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA