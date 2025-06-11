11.06.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Дзюнри Намигата 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Кара Корхонен — Дзюнри Намигата . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:2, 3:6, 0:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
48%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
53%
