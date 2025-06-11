11.06.2025
Смотреть онлайн Erica Kanna Hagi - Белл Томпсон 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Erica Kanna Hagi — Белл Томпсон . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erica Kanna Hagi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Erica Kanna Hagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
54%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу