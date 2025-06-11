11.06.2025
Смотреть онлайн Вивия - Амина Салибаева 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Вивия — Амина Салибаева . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:4, 3:6, 6:2)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вивия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Амина Салибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Вивия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Вивия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Вивия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Вивия - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
60%
62%
