11.06.2025
Смотреть онлайн Джейн Лин Чун Вонг - Амина Салибаева 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Джейн Лин Чун Вонг — Амина Салибаева . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Амина Салибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Амина Салибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Джейн Лин Чун Вонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джейн Лин Чун Вонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
65%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу