11.06.2025
Смотреть онлайн Соха Садик - Ксения Laskutova 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Соха Садик — Ксения Laskutova . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(4:6, 7:6, 3:6)
(4:6, 7:6, 3:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ксения Laskutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ксения Laskutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Соха Садик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Соха Садик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Ксения Laskutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу