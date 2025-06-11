11.06.2025
Смотреть онлайн Нигина Абдураимова - Дарья Хомутянская 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Нигина Абдураимова — Дарья Хомутянская . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:27 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(7:5, 2:6, 7:5)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Дарья Хомутянская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Дарья Хомутянская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Нигина Абдураимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 32 - Нигина Абдураимова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
6
15
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
