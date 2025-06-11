11.06.2025
Смотреть онлайн Аружан Сагындыкова - Пуннин Ковапитуктед 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Аружан Сагындыкова — Пуннин Ковапитуктед . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Aruzhan Sagandykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Aruzhan Sagandykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
69%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
