11.06.2025
Смотреть онлайн Херман Хоэйерол - Лукас Хеллиум Лиллеенген 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Varnamo: Херман Хоэйерол — Лукас Хеллиум Лиллеенген . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:58 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Varnamo
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лукас Хеллиум Лиллеенген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
17%
