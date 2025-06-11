11.06.2025
Смотреть онлайн Эмили Зейбольд - Лючия L Domingo 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Мадрид: Эмили Зейбольд — Лючия L Domingo . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Мадрид
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лючия L Domingo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лючия L Domingo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лючия L Domingo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмили Зейбольд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эмили Зейбольд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
Комментарии к матчу