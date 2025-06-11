11.06.2025
Смотреть онлайн Андрей Чепелев - Иосип Симундза 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Андрей Чепелев — Иосип Симундза . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 4:5)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрей Чепелев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Андрей Чепелев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Иосип Симундза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Андрей Чепелев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Иосип Симундза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Иосип Симундза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
63%
66%
Реализация брейк - пойнтов
67%
42%
Комментарии к матчу