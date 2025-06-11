11.06.2025
Смотреть онлайн Марьяна Йованович - Stefania Bojica 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Марьяна Йованович — Stefania Bojica . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Stefania Bojica - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Stefania Bojica - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Марьяна Йованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Stefania Bojica - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Марьяна Йованович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
12
9
Выигрыш первой подачи
65%
64%
Реализация брейк - пойнтов
83%
67%
Комментарии к матчу