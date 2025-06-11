11.06.2025
Смотреть онлайн Люси Хавличкова - Екатерина Maklakova 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Люси Хавличкова — Екатерина Maklakova . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Екатерина Maklakova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Люси Хавличкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Люси Хавличкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Люси Хавличкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
74%
45%
Реализация брейк - пойнтов
46%
0%
Комментарии к матчу