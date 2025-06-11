Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Александра Шубладзе - Мария Сара Попа 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Александра ШубладзеМария Сара Попа . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Александра Шубладзе
Завершен
(4:6, 0:0)
0 : 1
11 июня 2025
Мария Сара Попа
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Шубладзе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мария Сара Попа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Шубладзе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Сара Попа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мария Сара Попа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
56%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
