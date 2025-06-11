11.06.2025
Смотреть онлайн Hitesh Chauhan - Алп Хороз 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Hitesh Chauhan — Алп Хороз . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(2:6, 1:5)
(2:6, 1:5)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Hitesh Chauhan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Hitesh Chauhan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Hitesh Chauhan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алп Хороз - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алп Хороз - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
50%
70%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу