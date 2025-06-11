11.06.2025
Смотреть онлайн Утку Керем Биберли - Алдин Сеткич 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Утку Керем Биберли — Алдин Сеткич . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Утку Керем Биберли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Утку Керем Биберли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алдин Сеткич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Утку Керем Биберли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Утку Керем Биберли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алдин Сеткич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алдин Сеткич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
8
Двойные ошибки
9
7
Выигрыш первой подачи
58%
82%
Реализация брейк - пойнтов
10%
71%
Комментарии к матчу