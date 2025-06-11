11.06.2025
Смотреть онлайн Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - Jack Karlsson Winstrand 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Varnamo: Себастьян Грундтвиг Йоргенсен — Jack Karlsson Winstrand . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:15 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Varnamo
Завершен
(7:6, 6:0)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Себастьян Грундтвиг Йоргенсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
71%
45%
Реализация брейк - пойнтов
46%
75%
