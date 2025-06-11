11.06.2025
Смотреть онлайн Джамиля Снеллс - Мария Тома 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Джамиля Снеллс — Мария Тома . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(3:6, 7:6, 1:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мария Тома - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Мария Тома - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
58%
69%
Реализация брейк - пойнтов
19%
44%
