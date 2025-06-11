11.06.2025
Смотреть онлайн Зозия Кардава - Милана Масленкова 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Зозия Кардава — Милана Масленкова . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(3:6, 6:1, 6:0)
(3:6, 6:1, 6:0)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Милана Масленкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Милана Масленкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Милана Масленкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Милана Масленкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Милана Масленкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Зозия Кардава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Зозия Кардава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
54%
43%
Комментарии к матчу