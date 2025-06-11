11.06.2025
Смотреть онлайн Максим Мрва - Дариус Флорин Поп 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Oradea: Максим Мрва — Дариус Флорин Поп . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Oradea
Завершен
(6:1, 7:5)
(6:1, 7:5)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Максим Мрва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дариус Флорин Поп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дариус Флорин Поп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дариус Флорин Поп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Максим Мрва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Максим Мрва - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
74%
55%
Реализация брейк - пойнтов
31%
25%
Комментарии к матчу